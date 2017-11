Forţele israeliene au doborât o dronă siriană de provenienţă rusească

18:20

Abu Bakr al-Baghdadi, liderul reţelei teroriste Stat Islamic, a fost observat într-o localitate din Siria vizată de operaţiuni militare, afirmă surse siriene şi din cadrul mişcării şiite libaneze Hezbollah.