Cer noros și maxime de până la 15 C

11:10

Maști naturale pentru față luminoasă și tînără Ti se pare ca pielea ta, altadata luminoasa a devenit terna? Ti-au aparut pete pigmentare? Exista cateva masti naturale pentru fata care te pot ajuta sa ai pielea stralucitoare si tanara! Iata cum ti le faci acasa. Culoarea tenului tau depinde de mai multi factori, iar cel principal este nivelul de melanina, pigmentul natural din piele. Dar uneori culoarea naturala nu este atat de inchisa cum devine, uneori, vara, din cauza expunerii la soare. Alte cauze ale pielii inchise la culoare pot fi mediul poluat in care stai, pielea uscata, stresul sau folosirea indelungata a unor produse cosmetice nepotrivite. Lucrurile se pot remedia insa cu masti naturale pentru fata. Culoarea tenului tau e mai inchisa decat erai obisnuita si ai vrea sa ii redai luminozitatea de altadata? Daca te preocupa bronzul sau petele pigmentare, iata cum iti poti face cateva masti naturale pentru fata pentru o piele luminoasa, folosind produse pe care le ai in casa. Masti naturale pentru fata – Pielea luminoasa se obtine cu remedii facute in casa! Masti naturale pentru fata – Masti cu iaurt Iaurtul are o multime de nutrienti buni pentru piele si contine acid lactic, care are proprietati de albire, scrie Top10homeremedies.com. Poate fi folosit cu succes pentru toate tipurile de ten. Maseaza-te pe fata cu iaurt si lasa-l sa actioneze, apoi, cateva minute. Apoi, clateste cu apa calduta. Fa asta zilnic cateva saptamani si vei observa ca tenul ti se lumineaza. O alta varianta este sa amesteci o lingura de iaurt cu o jumatate de lingura de miere. Aplica apoi aceasta masca pe fata si pe gat si las-o 10-15 minute inainte de a clati. Folosita zilnic, aceasta masca iti va albi si iti va hidrata pielea. Aplica pe fata o cantitate mica de iaurt amestecat cu zeama de lamaie. E o masca pe care ti-o poti face zilnic cu usurinta si care da rezultate. Atentie! Daca te speli pe fata cu lapte vei observa o diminuare treptata a pigmentarii pielii, ceea ce va face sa ai, in timp, o piele mai alba. Masti naturale pentru fata – Masti cu lamaie Acidul citric si ascorbic din zeama de lamaie, precum si vitamina C au proprietati de albire, potrivit Naturalbeautytips.co. De asemenea, antioxidantii din lamaie sunt foarte sanatosi pentru piele. Cel mai simplu este sa tai in doua o lamaie si sa iti masezi fata si gatul cu ea, apoi sa lasi pielea sa se usuce. Dupa 15 minute, clateste cu apa curata. Daca vei face asta zi de zi, fata ta va de veni tot mai luminoasa. Amesteca cantitati egale de albus de ou si zeama de lamaie. Pune amestecul intr-un vas mic, pe aragaz, la flacara mica. Omogenizeaza pana se ingroasa. Apoi raceste masca si pastrez-o in frigider. O poti folosi zilnic, aplicata pe fata si pe gat. Las-o sa actioneze cate 15-20 de minute si vei vedea ca pielea va deveni din ce in ce mai luminoasa si petele pigmentare se vor estompa. Lamaia […] Record Maști naturale pentru față luminoasă și tînără apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.