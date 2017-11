Corespondența amoroasă dintre Albert Camus și Maria Casares, publicată în premieră într-un volum

16:10

După difuzarea în emisie a interviului lui Vitalie Proca, complicele acestuia în tentativa de omor a bancherului rus Valeriu Halupa a fost adus de urgenţă de la Moscova şi instruit pentru oferirea comentariului în apărarea lui Vladimir Plahotniuc, la unul dintre posturile de televiziune ale acestuia. Despre aceasta au declarat participanţii emisiunii „Cabinetul din umbră”. The post Complicele tentativei de omor a lui Gherman Gorbunţov, Valeriu Halupa se plimbă liber prin Europa appeared first on Independent.