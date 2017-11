Atenţie! Au loc desfăşurarea lucrărilor de curăţare a arborilor

15:31

În perioada 07 noiembrie – 22 noiembrie, alegătorii din capitală pot afla informații despre secția la care votează și procedura de vot, dar și alte detalii privind particularitățile unui astfel de scrutin precum Referendumul local de revocare a primarului. Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală (CEC), a lansat Linia de […] 0 22 88 01 01 – Linia de informare pentru Referendumul local privind revocarea primarului municipiului Chișinău