(FOTO) Corpul perfect conservat al unui animal legendar din Epoca de Gheață, găsit în Siberia

14:30

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din satul Bălcăuţi, raionul Briceni a fost reţinut fiind suspectat că a lovit un bătrân de 83 de ani din capitală în regiunea oraşului Ialoveni. După ce a avut loc tamponarea, la scurt timp bătrânul a decedat.