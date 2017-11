Combinații alimentare bune pentru sănătatea ta

05:00

Berbec O oarecare stare de nervozitate pune stapanire pe voi, inca de la primele ore ale diminetii, ceea ce va impiedica, in oarecare masura, eficienta maxima in actiunile pe care le veti intreprinde. Evitati persoanele prea vorbarete; majoritatea vorbesc mult, dar de fapt spun foarte putin si-apoi va mai si retin din treaba. Daca vreun prieten va solicita ajutorul, nu ezitati sa-i acordati suportul de care are nevoie. Este posibil ca rutina voastra zilnica ...