„Îs hoți mulți și corupția-i mare, de atâta se trăiește greu în Moldova”

Guvernul de la Londra a decis că Marea Britanie va ieși oficial din Uniunea Europeană pe 29 martie, 2019, la ora 23.00 iar premierul conservator Theresa May i-a avertizat pe parlamentarii partidului său să nu încerce să încetinească sau să oprească „Brexit”-ul.Data va fi pe prima pagină a proiectul de lege privind ieșirea Marii Britanii din UE, a precizat May – un proiect care încearcă să adapteze legislația britanică la noile condiții, respective să elimine legile europene din corpul de legi naționale. Se estimează că bine peste 50% din actuala legislatie britanică constă din legi europene. Proiectul de lege care va reglementa Brexitul va fi discuta în decembrie , în ultima lectuă, în Parlamentul de la Londra/Între timp, lodul Kerr, unul din autorii articolului 50 din tratatul de la Lisabona, a reamintit că Marea Britanie mai are timp să se răzgâbndească. Niciunde în actest articol nu este stipulate că cererea de ieși ar fi o decizie finală, a mai declarat lordul Kerr, citat de BBC.