Der Spiegel: Șase scenarii de risc pentru dispariția UE

17:00

Peste 40 de specialiștii IT din cele mai mari companii din Moldova s-au întrunit în cadrul unei conferințe la tema securității informaționale cu genericul: „Trends, Fun, Techno and Whisky”, organizată de DAAC System Integrator si Cisco, notează NOI.md.În cadrul acesteia, participanții au făcut cunoștință cu trenduri globale din toate sferele IT și impactul care urmează să-l aibă în viitorul ap