(foto) Grav accident la Colonița: Un șofer a intrat cu mașina într-o turmă de oi

16:40

Un matineu „ciudat” a avut loc astăzi la grădinița nr. 32 din sectorul Ciocana al Capitalei - în timp ce 26 de copii purtau costume asemănătoare, un singur băiețel, așezat la margine, nu era îmbrăcat de sărbătoare. Mama micuțului acuză că astfel ar fi „pedepsită” pentru că refuză să achite diferite plăți, iar directoarea instituției, Dina Păvăleanu, afirmă că părinții nu ar fi vrut să-i coase costum copilului, scrie ziarulnational.md. Iulia Nazaria, mama băiețelului, acuză educatoarea Vergilia Plăcintă că i-ar discrimina copilul, pentru că dânsa refuză să achite „bani în plic”. „Azi s-a organizat o petrecere în grupă, despre care am aflat doar ieri seara. Toți copiii au fost îmbrăcați la fel, excepție făcând al meu, iar eu nu am fost anunțată despre acest lucru. Oare cum s-a simțit azi copilul meu? Oare acest pedagog își merită profesia??? Și acest caz nu este unic!!! Am găsit copilul fără căciulă când era frig, deși absolut toți copiii erau cu căciulă. Copilul periodic nu este inclus în activități, am avut cazuri de agresiune... Nu sunt informată despre organizarea de adunări părintești, educatoarea mă bârfește cu alți părinți și face intrigi... etc., etc. Directoarea instituției nu ia nicio măsură, deși am scris plângeri și cunoaște foarte bine situația... DE CE? Pentru că sunt părinte care nu duc bani în plic de ceva timp, pentru că sunt un părinte care spun deschis despre iregularitățile din această grădiniță și din SISTEMUL NOSTRU EDUCAȚIONAL ÎNVECHIT ȘI PUTRED. Pentru că lupt pentru ca ai noștri copii să aibă o alimentație mai bună, pentru ca împreună cu alte mame scrim noaptea petiții și cerem majorarea salariilor pedagogilior și personalului auxiliar ca aceștia să nu stea cu mâna întinsă la părinți și să discrimineze acei copii ai căror părinți nu au bani de plicuri, reparații de mii de lei, matinee, covoare și draperii.... Acest educator, de gradul 1, are tupeul și curajul să ceară lunar 600 de lei de fiecare părinte... În total 16.800 de lei/lunar !!!!! Părinții nu primesc niciodată raport ce se face cu acești bani”, a scris pe Facebook Iulia Nazaria. Directoarea grădiniței nr. 32, Dina Păvăleanu, știa despre această problemă atunci când am luat legătura cu ea. Ne-a spus că din biroul dânsei tocmai ieșise metodista și profesoara de muzică cu care a discutat subiectul. Dina Păvăleanu neagă faptul că acest micuț ar fi discriminat și se apără cu înregistrările video de la matineu „unde copilul este în siguranță, se simte bine, este relaxat, nu a fost separat de ceilalți”. Cât despre îmbrăcăminte, directoarea spune că părinții au decis să le coase costume de același fel copiilor, iar doamna Nazaria ar fi refuzat: „Copilul nu este vinovat că 26 de părinți au vrut, iar al 27-lea a refuzat ca el să aibă costum. Am discutat aici că această problemă putea fi rezolvată altfel - puteau să-i dea copilului un costum de iepuraș, de morcov...”. Dina Păvăleanu neagă și acuzațiile potrivit cărora în această grupă s-ar colecta bani și spune că regretă ieșirile acestui părinte care ar trebui să înțeleagă „că are și niște obligații, să nu aducă copilul când vrea la grădiniță, la ora 11.00 fără să informeze” etc. Șefa grădiniței a mai spus că intenționează să o cheme pe Iulia Nazaria „la o discuție față în față”.