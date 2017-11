Un apropiat de-al președintelui Donald Trump a discutat cu Ankara predarea lui Fethullah Gulen

14:00

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Sculeni" au depistat un permis de conducere românesc cu premize rezonabile de falsificare. Posesorul actului contrafăcut, un cetățean moldovean, urma să-l transmită în Republica Franceză, fapt pentru care urma să fie răsplătit cu 50 de euro.