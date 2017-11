Chirtoacă: Anume socialiștii stau în spatele denigrării cu fotografii și filme

18:00

Primarul general suspendat al Chişinăului, Dorin Chirtoacă, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Chirtoacă nu are dreptul să părăsească localitatea și trebuie să anunțe despre orice schimbare de domiciliu. Nu are voie să meargă la locul de muncă sau în locurile unde se află persoanele…