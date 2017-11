Partidele care vor formarea unei coaliții în Germania își exprimă angajamentul față de NATO și doresc relații bune cu Rusia

13:30

Killerul Vitalie Proca a negat declaraţiile complicelui tentativei de asasinare a „bancherului negru" Gherman Gorbunţov, Valeriu Halupa. Potrivit lui Proca, Halupa joacă după regulile oligarhului Vladimir Plahotniuc. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la postul de televiziune Jurnal TV.