Oficial: Guvernul britanic a stabilit data ieșirii Marii Britanii din UE

Iurie Uşurelu: Anul 2017 este un an agricol foarte bun Anul 2017 ca și an agricol este unul foarte bun atât la calitatea producției, omogenitatea, cât și la cantitatea recoltei. Declarația a fost făcută de către Iurie Uşurelu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul emisiunii „Moldova în Direct" de la postul public de televiziune, transmite IPN. Potrivit lui Iurie Uşurelu, politica de bază a ministerului este să vadă unde și la ce preț se comercializează produsele agricole. „Acum suntem în plin sezon de comercializare a producției și dacă ne referim la culturile de vară-toamnă care mai sunt stocate și în combinele frigorifice, este prea devreme să vorbim de un rezultat financiar", spune secretarul de stat. Vitalie Gorincioi, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor „Moldova Fruct", spune că zăpada din luna aprilie a afectat o parte din culturile de câmp care erau însămânțate. În ceea ce privește viticultura și horticultura, acolo unde a înghețat floarea, nu a avut loc polenizarea nu mai crește nimic. „Agricultorii au știut din timp despre intemperie și majoritatea celor care lucrează in ramura horticulturii au întreprins anumite măsuri pentru a proteja culturile", spune Vitalie Gorincioi. Președintele asociației spune că la majoritatea culturilor din horticultură s-au înregistrat pierderi, dar în ansamblu roada va fi mai bună decât anul trecut atât la capitolul cantitate, cât și calitate. Dumitru Budeanschi, director de programe al Centrului analitic Expert-Grup, spune că de la an la an fluctuează volumul exporturilor de produse agricole pe piețele externe. Potrivit lui, se observă în ultimii ani o creștere a ponderii exporturilor în grupa de cereale și culturi tehnice. „Asta nu este foarte bine, fiindcă acestea sunt culturi cu o valoare adăugată joasă. Strategia de asemenea spune că nu este bine, că trebuie să ne dezvoltăm pe afacerile în agricultură cu valoare adăugată mare. Acest lucru noi îl putem schimba doar dacă politicile de finanțare, subvențiile și celelalte programe de dezvoltare în agricultură vor fi orientate să schimbe această structură agricolă și aceasta ar ajuta și la veniturile agricultorilor", spune Dumitru Budeanschi.