(VIDEO) Peste 200 de salvatori au fost ridicați pe alarmă în această dimineață

10:10

Fostul pugilist american Mike Tyson a primit interdicţie de intra pe teritoriul statului Chile, el fiind oprit la aeroportul din Santiago de Chile şi urmând să fie expulzat către SUA, au anunţat autorităţile chiliene, potrivit News.ro. The post Mike Tyson nu a fost lăsat să intre în Chile, urmând a fi expulzat în SUA appeared first on Independent.