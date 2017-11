Dosarul „laboratorului ADN”: ex- directorul Centrului de Medicină Legală, adjunctul CML şi un expert, trimişi în judecată

12:31

Poliţiştii de frontieră şi inspectorii vamali moldoveni au depistat un cetățean al României care intenționa să transporte ilegal 5. 280 mii de țigarete în maşina sa. Cazul a fost semnalat în punctul de trecere Sculeni, în timp ce bărbatul intenţiona să iasă din Republica Moldova. Tentativa bărbatului i-a fost, însă, zădărnicită de patrupedul Serviciului Vamal, […] The post Un român, depistat la Sculeni cu 5 mii țigarete în maşină. Unde le-a dosit appeared first on Moldova.org.