România recunoaște diplomele de studii ale medicilor moldoveni. Ce trebuie să facă doctorii ca să se angajeze peste Prut

09:30

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, în Vietnam, urmând a participa la summitul Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) din oraşul Da Nang, dar nu vor avea o întrevedere formală, relatează agenţiile The Associated Press şi Tass, citate de Mediafax. The post În ciuda disponibilității Kremlinului, Trump nu va avea o întâlnire cu Putin appeared first on Independent.