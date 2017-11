(GALERIE FOTO) Imaginile gerului absolut: Orașul în care temperatura s-a prăbușit azi la minus 27 de grade Celsius

20:40

Un asistent medical din Germania a ucis peste 100 de pacienți, administrându-le supradoze fatale de medicamente. Niels Hoegel a fost deja condamnat la închisoare pe viață pentru moartea a două persoane, însă faptele lui terifiante continuă să iasă la iveală, relatează BBC News. The post Un asistent medical a ucis peste 100 de oameni cu un medicament letal. Detaliile anchetei appeared first on Independent.