Zilele Culturii Republicii Moldova inaugurate în Israel

08:01

Preşedintele Igor Dodon efectuează o vizită oficială de două zile în Republica Armenia. Şeful statului a precizat că, pe parcursul a 26 de ani de independență a Moldovei, aceasta este prima vizită oficială a unui președinte al Republicii Moldova în Armenia. Pe agenda de lucru sunt incluse mai multe întrevederi cu înalți demnitari de stat armeni: […] The post Igor Dodon efectuează o vizită oficială în Armenia appeared first on Moldova.org.