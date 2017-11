O școală din SUA vinde ghiozdane antiglonț

18:30

Actorul Kevin Spacey va fi înlocuit de Christopher Plummer în drama „All the Money in the World”, regizată de Ridley Scott, au confirmat două surse apropiate producţiei pentru CNN, scrie news.ro. În ciuda schimbării de ultim minut, filmul „All the Money in the World” va avea premiera pe 22 decembrie. Decizia înlocuirii lui Spacey a […] Articolul Decizie fără precedent în privința lui Kevin Spacey apare prima dată în Altfel.md.