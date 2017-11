O femeie din Chișinău a dispărut fără urmă

13:40

Un roman a incercat sa iasa din Republica Moldova cu 323 de pachete de tigari Un roman a fost prins la vama Sculeni in timp ce incerca sa iasa din Republica Moldova cu peste 6 mii de tigari. Potrivit Politiei de Frontiera, un roman de 64 de ani, care se afla la volanul unei Toyota, cu numere de inmatriculare romanesti a fost oprit in vama Sculeni, pentru verificari. In urma unui control mai amanuntit, politistii de frontiera au descoperit in masina barbatului 323 de pachete de tigari pe care acesta intentiona sa le transporte ilegal in Romania. Soferul a ascuns tigarile in portbagaj, sub scaunele din spate, dar si in stingatorul pe care il avea in masina. Toate tigarile au fost confiscate de vamesi, iar Serviciul Vamal investigheaza cazul. Sursă: protv.md Record Un roman a incercat sa iasa din Republica Moldova cu 323 de pachete de tigari apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.