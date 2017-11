Traian Băsescu, în 2011, despre Regele Mihai: „A fost slugă la ruşi“

12:00

Protagonist al unui imens scandal de hărțuire sexuală, actorul american Kevin Spacey va fi scos din distribuția producției All the Money in the World. Regizorul Ridley Scott a decis, alături de Sony Pictures, să renunțe la scenele deja turnate ale acestui thriller, relatează realitatea.net. Christopher Plummer a fost ales să îl înlocuiască pe Kevin Spacey în rolul secundar al mogulului J. Paul Getty. Producția […]