Cuvîntul (moldovenesc) bate timpul

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat, joi, Statele Unite că ar vrea să perturbe alegerile prezidențiale din Rusia, din martie 2018, ca răspuns la presupusul amestec al Moscovei în scrutinul prezidențial american din 2016, transmite RIA Novosti.Presupusul amestec al Rusiei este confirmat de agențiile americane de informații și de rețelele de socializare, precum Facebook. În acest moment, în Congresul american sunt deschise trei anchete separate pe această temă, în timp ce procurorul special Robert Mueller anchetează și posibilele legături dintre Rusia și echipa de campanie a președintelui Donald Trump. În această anchetă, trei persoane au fost deja puse sub acuzație.Vladimir Putin a mai declarat joi și că acuzațiile de dopaj, care au dus la interzicerea participării unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, ar avea ca scop tot perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor. Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci s-au desfăşurat sub patronajul direct al președintelui rus, aceasta fiind și singura legătură directă posibilă între scandalurile de dopaj și alegerile rusești. Putin nu și-a anunțat încă oficial intenţia de a candida pentru un nou mandat.Între timp la Bruxelles, comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a cerut Rusiei să nu mai intervină în alegerile din Europa, inclusiv în Catalonia care traversează o criză gravă de la referendumul de independență din 1 octombrie. Generalul Scaparrotti, care este și comandantul forțelor americane în Europa, a mai declarat că Rusia ar încerca să „destabilizeze” Europa. „Este un subiect de îngrijorare pentru țările NATO și „un subiect despre care am mai vorbit”, a mai spus el, la Bruxelles, în marginea reuniunii de două zile a miniștrilor apărării din NATO.