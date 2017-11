Casa Regală prezintă linia de succesiune: După Regele Mihai I, şeful actual, Principesa Margareta va prelua conducerea

15:40

Şapte maşini de tip Volkswagen Touareg 2017, urmează a fi procurate de către Serviciul de Protecție și Pază de Stat SPPS, care are obligația de a asigura protecția demnitarilor de rang înalt și a delegațiilor străine. Mașinile ar trebui să fie produse în anul 2017 și să aibă la bord maxim 50 de kilometri.