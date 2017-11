Un om al străzii în vârstă de 52 de ani a obținut un loc la prestigioasa Universitate Cambridge

18:50

Primăria Chișinău a anunţat astăzi că a achiziționat în premieră un nou utilaj pentru tocarea crengilor. Tocătorul de crengi este de producție italiană și a costat circa 1,8 milioane lei, surse alocate din bugetul municipal. Utilajul este pe platformă mobilă și are o capacitate de prelucrare de circa 50-60 metri cubi pe oră. Astfel, tocătorul […]