VIDEO // NASA cere ajutorul oamenilor. Vezi despre ce e vorba

18:30

Informăm opinia publică despre acțiunile ilegale, prin care, folosind intimidarea, ameninţări şi şantajul, d-na Lilia BOLOCAN, Directorul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), le-a întreprins împotriva Organizației de Gestiune Colectivă (OGC) a drepturilor de autor și drepturilor conexe - Asociația Obștească Asociația Națională «Copyright»,cu scopul de a o determina să renunțe la acțiunea judiciară înaintată față de o companie – Operator de Telefonie Mobilă (investitor străin), obiectul căreia este achitarea de către aceasta a remunerației compensatorii titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe atât din Republica Moldova cât și de peste hotare. În baza competențelor și împuternicirilor legale AN «Copyright» a făcut uz de dreptul accesului la justiție și s-a adresat instanței judecătorești în vederea asigurării achitării de către Operatorul de Telefonie Mobilă (investitor străin), a remunerației pentru anii 2015-2017 a drepturilor de autor și a drepturilor conexe ai tuturor autorilor și interpreților pe care îi reprezentăm în mod legal. Operând cu acțiuni ilegale care își au locul și calificarea doar în Codul Penal, dna Lilia BOLOCAN ne-a convocat la sediul AGEPI pe 16.10.2017 și25.10.2017, unde a amenințat AN «Copyright» cu text direct că în cazul în care nu va retrage cererea de judecată față de Operatorul de Telefonie Mobilă (investitor străin), va emite o decizie de retragere de la AN «Copyright» a Avizului de activitate în calitate de OGC (Decizia AGEPI nr. nr.3/1566 din 20.09.2013), precum și Avizul pentru Licența Extinsă și Obligatorie ale titularilor de drepturi care nu sunt membri la nici o OGC, acordată pentru perioada 01.01.2016-31.12.2017 (Decizia AGEPI nr.10/3269 din 29.12.2015), ceea ce va face imposibilă activitatea în continuare și existența ca atare a AN «Copyright» . La ultima sedinta chiar in prezenta angajatilor AGEPI. Toate tentativele AN «Copyright» de a explica efectele unei asemenea acțiuni și decizii ilegale, spre regret, nu au fost nici auzite, nici luate în considerație de către dna BOLOCAN. Neachitarea de către Operatorul de Telefonie Mobilă (investitor străin) a retribuțiilor pentru drepturile de autor și conexe pentru perioada 2015-2017 este un fapt consumat, iar eventuala retragere a Avizului de activitate al OGC AN «Copyright» este o ilegalitate penală și nu reprezintă o scuză si nici o soluție pentru neachitarea drepturile de autor și conexe pentru o perioadă anterioară – anii 2015-2017. In virtutea funcției pe care o deține, Directorul AGEPI are obligația de a apăra în mod prioritar interesele autorilor, interpreților și altor titulari de drepturi, dar dna BOLOCAN asumându-și conștient decizia, încălcând principiile transparenței decizionale, pe data de 27.10.2017 în mod premeditat a convocat o ședință închisă (chiar dacă toate ședințele AGEPI sunt publice prin lege), în cadrul căreia a adoptat în detrimentul autorilor, interpreților și altor titulari de drepturi Decizia AGEPI nr. 16/2418 din 27.10.2017 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe data de 03.11.2017, prin care AGEPI a retras AN «Copyright» Avizul pentru drepturile de colectare a remunerației compensatorii. Conform contractelor semnate la nivel național și internațional, la moment AN «Copyright» reprezintă legitim câteva sute de mii de autori și interpreți din Republica Moldova și de peste hotare, repertoriul cărora se ridică la câteva milioane de opere. Însă acțiunile ilegale dnei BOLOCAN au fost făcute cu scopul ca Operatorul de Telefonie Mobilă (investitor străin), să nu achite remunerația compensatorie acestor titulari de drepturi de autor și drepturi conexe din Republica Moldova și de peste hotare pentru anii 2015-2017. Dacă AN «Copyright» s-ar fi conformat șantajului din partea dnei BOLOCAN și ar fi renunțat la cererea de chemare în judecată față de Operatorul de Telefonie Mobilă (investitor străin), dupa cum a solicitat Directorul AGEPI, atunci AN «Copyright», pe lînga toate, ar fi dezavantajat din punct de vedere concurențial alți Operatori de Telefonie Mobilă, care au achitat remunerația compensatorie pînă la publicarea Deciziei ilegale a AGEPI nr. 16/2418 din 27.10.2017. E de mentionat faptul că unii Operatori de Telefonie Mobilă, au achitat drepturile de autor și conexe dar această decizie face imposibila, onorarea definitiva a obligatiunilor față de autori și interpreți pina la sfirsitul anului. Fapt ce cauzează în mod automat daune nu doar pentru cei menționați, dar și la bugetul de stat. Un prejudiciu considerabil care se ridică la milioane de lei. Considerăm că acțiunile dnei BOLOCAN, Directorul AGEPI, sunt fapte penale și se încadrează în prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, pentru săvârşirea infracțiunilor - trafic de influenţă și excesul de putere cu depăşirea atribuţiilor de serviciu. AN «Copyright»s-a adresat prin demersuri și plângeri către Guvernul Republicii Moldova, domnului Pavel Filip Prim-Ministrul Republicii Moldova și organelor de urmărire penală, și va face uz în continuare de toate drepturile legale pentru a apăra toți autorii, interpreții și alți titulari de drepturi, de astfel de acțiuni ilegale ale dnei BOLOCAN, inclusiv prin adresarea în instanța de judecată. (N.R. Responsabilitatea pentru textul de mai sus revine exclusiv semnatarului, respectiv AN «Copyright», reprezentând punctul său de vedere)