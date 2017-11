Internauții îl iau peste picior pe Val Butnaru: Se pare că ai rămas în urma fâsului și nu-ți rămâne decât să-l miroși!

07:45

Patru dintre suspecții în cazul minorei de 16 ani agresate, au primit mandate de arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, 7 noiembrie, de către magistrații Judecătoriei Ialoveni. La fel, a fost inițiată încă o cauză penală în baza art. 166 Cod Penal al RM „Privațiune ilegală de libertate". Amintim că incidentul a avut loc în grădinița din satul Cărbuna, Ialoveni, în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Un grup de tineri au agresat fizic și verbal o minoră de 16 ani. Fata a fost maltratată, umilită, dezbrăcată și, posibil, violată, din cauza unor bijuterii pe care aceasta le-ar fi furat, deși ea spunea că nu a luat nimic. În urma investigațiilor, au fost reținute șase persoane: patru bărbați cu vârsta cuprinsă între 20 și 27 de ani, originari din Ialoveni, Cantemir, Călărași și două tinere de 18 ani și 20 de ani din Ocnița.