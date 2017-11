Un moldovean s-a prezentat la hotar cu un BMW înmatriculat în Anglia, dar a rămas temporar fără maşină

18:20

Casa Regală a anunțat miercuri într-un comunicat că Nicolae Medforth-Mills, fostul „Principe Nicolae", a încercat să intre cu forța în reședința Regelui Mihai din Elveția. "Dl Medforth-Mills a forțat ușa casei, implicând în incident șase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestății Sale. Dl Medforth-Mills a agresat fizic și verbal trei persoane. Una dintre […]