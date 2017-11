Air Moldova pregatește o nouă destinaţie. Moldovenii care doresc să călătorească în țările fierbinți vor putea zbura în Dubai

14:30

Christopher Plummer a fost chemat la refilmarea peliculei "All de the money in the world", în care Kevin Spacey interpreta personajul lui J Paul Getty, un magnat petrolier, după ce actorul de 58 de ani a fost ținta unor acuzații de hărțuire sexuală, relatează The Guardian. The post Kevin Spacey, înlocuit cu Christopher Plummer într-un film care ar fi trebuit să fie lansat în decembrie de Ridley Scott appeared first on Independent.