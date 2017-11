Premieră pe piaţa din România; A apărut autotestul HIV/SIDA

14:00

Afirmaţia guvernului britanic potrivit căreia o înţelegere de Brexit privind drepturile cetăţenilor este „foarte aproape" este una falsă, iar oferta Londrei privind un sistem simplificat pentru cetăţenii europeni este inadecvată, a avertizat joi Parlamentul European, relatează site-ul The Guardian. The post Parlamentul European contrazice Marea Britanie în privinţa acordului pentru drepturile cetăţenilor. Oferta Londrei, inadecvată appeared first on Independent.