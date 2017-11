Un cetățean român a încercat să scoată din Moldova peste 5 000 de țigarete (FOTO)

16:45

Astăzi s-au finalizat lucrările de amenajare a sensului giratoriu de la intersecția străzilor Lunca Bâcului - Uzinelor și Industrială, unde au fost instalate mai multe delineatoare cu elemente reflectorizante pentru a fi deosebite mai bine benzile de circulație, anunță Inspectoratul Național de Patrulare. Construcția nodului rutier va fluidiza traficul care face conexiunea dintre sectoarele Botanica, Ciocana și comuna Bubuieci, suburbie a capitalei. Lucrările de construcție au demarat în vara anului curent, iar pentru construcția sensului giratoriu a fost reabilitată partea carosabilă cu aplicarea stratului de uzură pe o suprafață de 8 mii metri pătrați. De asemenea, au fost montate semnalizatoare rutiere și deliniatoarele reflectorizante de fluidizare a traficului precum și aplicat marcajul rutier. Pentru lucrările de amenajare a sensului giratoriu la intersecția străzilor Lunca Bâcului - Uzinelor și Industrială din bugetul municipal au fost alocate 8 milioane lei, potrivit Primăriei Chișinău. foto: Primăria Chișinău / INP