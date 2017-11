O stație spațială se prăbușește pe Pământ; Iată în ce țări europene vor cădea bucăți

10:40

Cum face Germania reformă fiscală? Ne punem această întrebare pentru că Germania e acum cea mai puternică economie a Europei. Are creştere neîntreruptă de câţiva ani, de trei ani nu mai are nevoie de împrumuturi şi e ţara cu cei mai puţini şomeri de pe continent. Deci, fără niciun dubiu, poate fi considerată un model de economic de suuces, stabil şi predictibil.