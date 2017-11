Stația spațială chineză, de 8,5 tone, s-ar putea prăbuși pe Pâmânt în câteva luni

15:30

Un individ și-a înjunghiat gazda la care locuia cu chirie. Crima a avut loc luni, 6 noiembrie, într-un bloc de locuit de pe strada Gheorghe Asachi din cartierul Telecentru al Capitalei. Odioasa crimă a avut loc după ce victima, de 50 de ani, și bănuitul, de 38 de ani, au consumat băuturi alcoolice, iar între ei s-a iscat un conflict, notează Today.MD. Potrivit sursei, chiriașul a luat un cuțit și i-a aplicat gazdei aproximativ 12 lovituri în cutia toracică. Din cauza leziunilor corporale grave, gazda a decedat la fața locului, iar chiriașul a solicitat intervenția medicilor și a poliției. Bărbatul urmează să fie cercetat penal pentru omor. Oamenii legii cercetează toate circumstanțele.