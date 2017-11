Donald Trump, la Beijing, de pe o poziție slăbită, în fața lui Xi, „regele Chinei”

09:00

Constantin Botezat, un tânăr artist din Chișinău, și-a vernisat propria expoziție „Reflections of the world” la Staten Island Creative Gallery, din New York. Aceasta este a cincea expoziție organizată de către Constantin Botezat în Statele Unite ale Americii. Expoziția „Reflections of the world” a fost curată de Linda Rossi și este un eveniment important pentru dezvoltarea și parcu...