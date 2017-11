VIDEO: MediHelp International - 30% crestere in 2017 si peste 85% retentie clienti

13:15

Cati soferi stiti sa nu se fi intrebat macar o data, din varii motive, cum se circula in alte tari? Niciunul, nu? Calatorind in interes personal sau de serviciu, unii dintre ei au aflat deja ce inseamna sa fii sofer in alte tari, dar cei mai multi nu au avut inca sansa de a conduce in strainatate si de a compara drumurile din Romania cu cele din alte tari. Exagereaza, oare, soferii romani atunci cand, intr-un mod sau altul, isi exprima nemultumirile cu privire la drumurile din Romania si la modul in care se circula in tara? Nu. Dar, daca mai era nevoie de vreo dovada oficiala in acest sens, ea vine de la WAZE, o aplicatie de navigatie si trafic folosita, lunar, de 65 de milioane de utilizatori din 185 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania.