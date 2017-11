Valeriu Postică: „Problema principală e că s-a permis Guvernului, care e organ politic să traseze hotarele circumscripţiilor electorale”

11:21

Președintele Statelor Unite Donald Trump și presedintele Rusiei Vladimir Putin se vor întîlni probabil vineri în Vietnam la reuniunea APEC, a anunțat Iuri Ușakov, unul din consilierii președintelui Rusiei. El a afirmat că a fost agreată cu partea americana o întilnire în marginea reuniunii economice Asia Pacefuic, APEC. Singura intrevedere fața în față a celor doi lideri in acest an, de cind Donald Trump este președintele Statelor Unite a avut loc în luna iulie în Germania. Relatiile dintre Moscova și Washington se află la un nivel foarte jos , ca urmare a anexarii Crimeii de catre Rusia în 2014, a acțiunilor Moscovei in estul Ucrainei , a impunerii de sancțiuni Rusiei dar si al opiniilor divergente exprimate în cele mai importante chestiuni de politica extrenă precum Siria,