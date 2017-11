Actorul Charlie Sheen, acuzat că a violat un minor

11:40

Ulcerul reprezinta o afectiune la nivelul stomacului sau duodenului (nisa ulceroasa). Principalii factori care cauzeaza aparitia ulcerului sunt: factorul genetic, Helicobacter Pylori si antiinflamatoriile nesteroidiene. Netratata, aceasta boala poate provoca sangerari si complicatii destul de grave. Iata mai jos semnele care arata ca ai putea avea ulcer: 1. Durerea abdominala Durerea ulceroasa se situeaza pe linia mediana a abdomenului si poate iradia lateral in hipocondre si in spate (cand indica penetratia in pancreas ori chiar perforatia posterioara). Nu iradiaza nicioadata sub ombilic sau in umeri, ci intre stern și deasupra buricului. Durerea este descrisa ca un junghi, arsura, rosatura si poate fi insotita de senzatie de foame. Durerea ulceroasa se calmeaza la ingestia de alimente, medicatie antisecretorie sau antiacida, varsatura sau in caz de singerare. Durerea apare la 1-2 ore dupa masa, dureaza 30-90 minute si dispare spontan pentru a reaparea dupa masa urmatoare. In ulcerul gastric, durerea se comporta adesea ca si in ulcerul duodenal, dar in cel putin 25% dintre cazuri are alte caracteristici: durerea nu se calmeaza cu masa, ci chiar este provocata de mese copioase. Nisa gastrica se vindeca mai greu in comparatie cu cea duodenala. 2. Abdomen umflat Senzația de abdomen umflat, ca atunci cand consumi multa apa, este un simptom destul de des întâlnit in aceasta afectiune. 3. Pierderea apetitului Din cauza durerii dupa fiecare masa, majoritatea persoanelor se tem sa mai manance sau incep sa-si piarda apetitul pentru mancare, scrie sfatnaturist.ro.