Model pentru întreaga Europă: Cum face Germania reformă fiscală

19:20

În Republica Moldova unde rata şomajului este una alarmantă, iar sărăcia atinge cote îngrijorătoare, statul ar putea obliga şomerii apţi de muncă, înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, să presteze activităţi de interes comunitar. Solicitarea privind atragerea acestora la activităţile de interes comunitar va fi făcută de primarul localităţii, iar în cazul în care şomerii vor refuza, ajutorul social oferit familiei va fi stopat. Astfel, dacă legislaţia penală prevede „muncă neremunerată în folosul comunităţii" pentru persoanele care au comis infracţiuni minore şi nu dispun de resurse financiare pentru achitarea prejudiciului, legislaţia civilă ar putea prevedea ceva similar.