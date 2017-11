Captură record de 12 tone de cocaină în Columbia

19:01

Dispozitivele medicale din cadrul instituţiilor medico–sanitare vor fi supuse obligatoriu verificărilor periodice. În acest scop, Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul care stabileşte nomenclatorul tipurilor de dispozitive și mecanismul de verificare a acestora, în conformitate cu standardele internaționale. Implementarea prevederilor documentului va spori calitatea serviciilor medicale prestate și siguranța pacienților. Astfel, potrivit Regulamentului, structurile acreditate vor […]