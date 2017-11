AȘA DA! Fructe proaspete moldovenești, pe rafturile hipermarketurilor din România

08:20

Gazprom a majorat bugetul proiectului de gazoduct „Power of Siberia” pentru anul 2017 de la 911 miliarde ruble (15,6 miliarde $) la 1,1 trilioane de ruble (18,8 miliarde $). Dar majorarea finanțării cu încă 3 miliarde $ pare să fie la fel de irațională ca și conducta „Power of Siberia” in sine, despre care până și China crede că este un proiect nefezabil, motiv pentru care nu se grăbește să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului, sustine expertul Alexand Kovalenko, potrivit site-ului InformSoprotivlenie (IS), scrie paginaderusia.ro