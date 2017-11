Protest al refugiaţilor în faţa ambasadei germane de la Atena: „Mama Merkel, deschide ușa!”

15:50

Cel puțin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna săptămâna viitoare un pact privind apărarea comună, inițiativă promovată de Franța și Germania, pentru finanțarea și dezvoltarea infrastructurii militare comune, într-o manifestare a unității europene după decizia Marii Britanii de a părăsi blocul comunitar, transmite Reuters.