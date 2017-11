Acestea sunt cele mai izolate locuri de pe pământ. Sunt ireal de frumoase

15:10

Centrul Internațional „La Strada" condamnă tendința unor instituții mass-media, a formatorilor de opinie și a publicului larg de a populariza imagini video care prezintă acţiuni violente faţă de copii. Experții trag semnale de alarmă privind faptul că, în goana după senzațional este încălcată legea, iar difuzarea imaginilor reprezintă, de fapt, abuzarea în continuare a copilului care se vrea a fi protejat.