În SUA se lansează primul serviciu de taximetrie cu mașini fără şoferi

19:00

Duminică, 29 octombrie, ora 18:00, la Staten Island Creative Gallery, sa deschis pentru public expozitia personală „Reflections of the world” a moldoveanului Constantin Botezat, notează NOI.md. Expoziția „Reflections of the world” a fost curatoriată de Linda Rossi și este prin urmare un eveniment important pentru dezvoltarea și parcusul artistic a tînărului pictor. Acest eveniment fiind cea de a