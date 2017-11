Administrația Trump a anunțat miercuri noi restricții împotriva Cubei

15:40

Democratul Bill de Blasio a fost reales primar al orașului New York, o victorie despre care el spune că „transmite un mesaj” președintelui republican Donald Trump. De Blasio, care s-a prezentat în campanie ca un apărător al locuitorilor New York-ului în fața lui Donald Trump, a câștigat scurtinul de marți cu peste 66% din voturi, depășindu-și la mare distanță rivala republicană Nicole Malliotakis, care nu a acumulat decât aproximativ 28% din sufragii. Votul de la New York a avut loc exact în ziua când s-a implinit un an de la victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale.