(FOTO) Primăria Chişinău şi-a cumpărat tocător de crengi, de 1,8 milioane de lei

13:20

Discuții aprinse în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, pe tema redobândirii actelor pentru copii născuți în partea stângă a Nistrului. În viziunea vicepreşedintelui Comisiei, Lilian Carp, metodologia propusă seamănă cu cea de redobândire a cetățenii, însă pentru cei din regiunea transnistreană actele ar trebui să fie transcrise şi nu redobândite. De partea cealaltă, deputatul PD, Dumitru Diacov, argumentează că proiectul este aşa cum este „de atâta că" aşa este legislaţie. The post (VIDEO) Comisia cultură şi educaţie, fără cultură. Diacov: Proiectul este aşa cum este „de atâta că” aşa este legislaţia appeared first on Independent.