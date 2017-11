Doi moldoveni au fost reținuți la vamă cu documente false

12:01

În mai multe localități din țară vor fi deconectări de electricitate Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Independenţei 50 — în intervalul de timp între 09:00 — 14:00 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Independenţei — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 14:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 192/2 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 str. Calea Ieşilor 7 — în intervalul de timp între 10:00 — 12:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Livezilor, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Pacii, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 17:00 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 — în intervalul de timp între 09:20 — 18:00 str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 2-6, 8-14, 1, 7, 25-55; 1 str-la Ciocîrliei 1-9, 2-14, 5/2; 2 str-la Ciocîrliei 1, 2, 4, 4/3, 6/1, 17, 24, 24A, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 — în intervalul de timp între 09:00 -17:00 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Vieru — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi: Chişinău str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:30 9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Tohatin 9999 — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:30 10. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 13/1A, 13/5, str. Miron Costin 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/3A, 11/9 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:30 str. Bogdan Voievod 2, 8, 8/2, 8/3, Florilor 2/2, 4 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: str. Văilor, Păcii, Ichel, Goian, Chişinău — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00 13. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. Bucovinei, Independenţei, Moldoviţa, N. Sulac, Speranţei, Teilor, Stăuceni — parţial în intervalul de timp între 14:00 — 18:00 14. Anenii Noi: s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00 s. Maximovca: str. Dobrovolischi, Molodejnaea, Vladimir Maiacovschii, Şcolară — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 14:00 15. Cahul: s. Andruşul de Sus — parţial în intervalul de timp între 07:00 — 19:00 s. Burlacu — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 12:00 s. Brînza: str. Boris Glavan, Brinza Sat., Cutuzova, Drujbî, […]