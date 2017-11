Miniștrii apărării din statele membre ale NATO se reunesc la Bruxelles

15:10

„Nu poți face performanță cu un militar care a stat în armată un an de zile. Militarul trebuie să fie bine instruit, bine echipat și bine pregătit să intervină în orice moment, dar asta se poate obține doar în timp și doar cu investiții foarte mari în acești băieți”, a declarat Sturza.Acesta a adăugat că anul 2018 va aduce investiții capitale în Armată, precum și vor fi achiziționate echipamente de care militarii au avut nevoie demult.„Nu mai avem timp să așteptăm, trebuie să intervenim rapid și o vom face în acest an. Veți vedea în acest an, și partenerii noștri străini vor vedea, că Republica Moldova a fixat o prioritate – securitatea națională și Armata Națională", a subliniat ministrul Apărării.