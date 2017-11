Se naște un Putin al Arabiei Saudite? Ce spun experții despre „furtuna perfectă” declanșată de prințul Mohammad

12:50

Dumitru Bereștean are 25 de ani, este originar din Republica Moldova și nu are niciun dubiu că face parte din categoria celor care activează în cu totul alt domeniul decât cel în care și-a făcut studiile. Și asta pentru că Dumitru este absolvent de Relații internaționale, Peace and Conflict Studies și Security and Diplomacy, dar lucrează în domeniul IT.Dumitru este stabilit în prezent în România și lucrează cu o tehnologie extrem de fierbinte în acest moment, blockchain, reușind să-și facă și propriul business în acest domeniu, pe care îl consideră a fi noua „febră a aurului” din Occident.