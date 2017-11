„Duble standarde” şi încălcarea prezumţiei de nevinovăţie: Avocaţii lui Usatîi cer recuzarea procurorilor în tentativa de omor a lui Gorbunţov

09:50

Organizațiile societății civile își exprimă îngrijorarea privind transparența limitată a activității Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente și solicită Guvernului ca proiectul de hotărâre privind constituirea circumscripțiilor uninominale să fie supus consultărilor publice. The post Deficiențele constatate la constituirea circumscripțiilor uninominale; Societatea civilă cere ca mecanismul să nu fie aplicat pentru alegerile din 2018 appeared first on Independent.