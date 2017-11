Motivul pentru care unii oameni mai fac o gaură în cheia de la apartament // VIDEO

09:15

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Independenţei 50 - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Independenţei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 192/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Calea Ieşilor 7 - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Livezilor, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Pacii, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 str. Trifan Baltă 2-10, 11-43, Ciocîrliei 2-6, 8-14, 1, 7, 25-55; 1 str-la Ciocîrliei 1-9, 2-14, 5/2; 2 str-la Ciocîrliei 1, 2, 4, 4/3, 6/1, 17, 24, 24A, Dealul Cucului 1, 3, Dragomirna 3 - în intervalul de timp între 09:00 -17:00 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Vieru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Buneţi: Chişinău str. Lavanda, Buneţi, Ştefan cel Mare, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30 9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Tohatin 9999 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30 10. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 13/1A, 13/5, str. Miron Costin 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/3A, 11/9 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 str. Bogdan Voievod 2, 8, 8/2, 8/3, Florilor 2/2, 4 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: str. Văilor, Păcii, Ichel, Goian, Chişinău - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 13. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. Bucovinei, Independenţei, Moldoviţa, N. Sulac, Speranţei, Teilor, Stăuceni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 14. Anenii Noi: s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Maximovca: str. Dobrovolischi, Molodejnaea, Vladimir Maiacovschii, Şcolară - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 15. Cahul: s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 07:00 - 19:00 s. Burlacu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 s. Brînza: str. Boris Glavan, Brinza Sat., Cutuzova, Drujbî, Fîntînele, Fructovaea, Jucova, Lenina, Mihai Eminescu, Novaea, Pobedî, s. Văleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 16. Cantemir: s. Ghioltosu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 s. Porumbeşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00 17. Călăraşi: s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 18. Căuşeni: or. Căinari: str. Leonidov, Păcii 1, Pădurilor, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00 or. Căuşeni: str. Miron Costin, Nicolae Iorga, Pietre Vechi str-la, Păcii str-la - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 19. Cimişlia: s. Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 or. Cimişlia: str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Donici, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00 or. Basarabeasca: str. 1 Mai Jd, Komsomoliscaia Jd, Lenin, Lenin Jd, Privoczalinaia Jd, Privokzalinaia, Stepan Razin, Stepan Razin Jd, Voczalinaia Jd - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 20. Criuleni: str. 31 August 1989, Bul. Biruinţa, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Ratuş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Mileştii Noi - în intervalul de timp între 11:30 - 13:30 s. Corjova - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 21. Hînceşti: str. A. Mateevici, Gagarin, Necrasov, O. Coşevoi, Osipenco, Şleahul Mereşenilor, Tricolorului, Pionerilor, str-la Pionerilor, Ion Neculce, Gura Cotului, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 str. Alecu Ruso, Ciocîrlia, Constantin Stamati, Cucoarelor Str-La, Dimitrie Cantemir, Doina, Gavriil Musicescu, Gradinilor, Gribova, Iachir Ion, Independenţei, Iscra, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriană, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasova, Petru Rares, Prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt St-La, Ştefan Vodă, Studentilor, Teilor, Teilor Str-La, Tineretului, Tricolorului, Vatra Str-La, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Iachir Ion, Gavriil Musicescu, Gribova, Mitropolit Varlaam, Mănăstirea Căpriana, Petru Rareş, Prof. Ion Dumeniuk,Putna, Sleahul Meresenilor, Studentilor, Tineretului, Vatra Str-La, Viteazul Mihai, Ştefan Cel Mare şi Sfînt St-La - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 str. Alexandru Cel Bun, Chişinau, Gheorghe Asachi, Maria Drăgan, Mihalcea Hîncu, Muşatinilor, Octeabriscaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 s. Bobeica, s. Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 s. Sărata Galbenă: str. Boris Glavan, Cotovscogo, Criucova, Hînceşti, Matrosova, Mihail Sadoveanu, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00 s. Valea Florii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:20 s. Vama Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00 22. Ialoveni: str. Ştefănucă Petru, Ştefan cel Mare, Florilor, A. Hîjdău, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 str. Valea Trandafirilor, P. Movilă, M. Frunze, Libertăţii, Ismail, Cetatea Albă, Basarabia, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Mileştii Mici, s. Piatra Albă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:40 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Mileştii Mici - în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 23. Nisporeni: s. Bălăneşti, s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:15 24. Orhei: s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Brăviceni, s. Cişmea, s. Pelivan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 25. Străşeni: str. A. Marinescu, Ciprian Porumbescu, Unirii, V. Lupu, Vlad Ţepeş, str şi str-la 1 Mai - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 str. Vlad Ioviţă, Unirii, Mitr. Dosoftei, Gorkii, Gh. Madan, Decebal, M. Curecheru, Marinescu, Ciprian Porumbescu, Unirii, V. Lupu, Vlad Ţepeş, str şi str-la 1 Mai - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00, pentru 4 ore s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:15 s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Lozova - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 26. Ştefan Vodă: str. Suvorov, Zona Industrială - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 str. 31 August 1989, Bugeacului, Constructorilor, Suvorovo, Zona Industială - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 s. Caplani: str. Svoboda, M. Frunze, M. Eminescu, Cotovskii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Copceac: str. S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 s. Feşteliţa: str. 1 Maea, 28 Iunie, 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Grecico, Ion Creangă, Lenina, Liliacului, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 s. Talmaza: str. 27 August, Comarova, Cutuzova, Duca Vodă, Mihai Eminescu, S.Talmaza, Suvorov - în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 27. Taraclia: s. Budăi: str. Frunze, Iurie Gagarin, Molodiojnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 28. Teleneşti: s. Ciulucani, s. Mîndreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Pistrueni - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00