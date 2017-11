(VIDEO) Tânără suspectată de furt, căutată de poliţie; A sustras un telefon mobil dintr-un magazin din Chişinău

20:30

Rusia a marcat marţi - fără strălucire - 100 de ani de la izbucnirea Revoluţiei bolşevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, în contextul în care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbării de regim prin forţă, scrie AFP. The post (FOTO) AFP: De teama glorificării schimbării de regim prin forţă, Kremlinul marchează modest centenarul Revoluţiei din Octombrie appeared first on Independent.